رفع المحامي الكويتي، بشّار النصّار، دعوتين قضائيتين ضد الفاشينيستا الدكتورة خلود، وذلك على خلفية مخالفتها قانون تنظيم مهنة الطب، إضافة إلى استصدارها رخصة مستوصف خاص فاقد للشروط، حسب قوله.
وقال المحامي الكويتي من خلال مقطع فيديو نشره عبر حساب مكتب المحاماة الخاص به على ’’إنستغرام‘‘، إن ”عقوبة ممارسة مهنة الطب دون ترخيص تصل إلى الحبس 3 أعوام“.
وأوضح أنه ”تقدم بشكايتين إداريتين ضد الدكتورة خلود، الأولى كانت إلى وكيل وزارة الصحة وطلب فيها تحريك الشكوى التأديبية ضد الفاشينيستا الكويتية لمخالفتها قانون تنظيم مهنة الطب، أما الشكوى الثانية فتقدم بها إلى مديرة إدارة التراخيص وطلب فيها وقف استصدار رخصة المستوصف الخاص بالدكتورة خلود وذلك لفقدانها شروطه“.
يذكر أن الدكتورة خلود، أثارت جدلًا قبل أشهر بعد وفاة فتاة كويتية قبيل حفل زفافها، وتم الاشتباه في أن حبوب التخسيس التي تروج لها هي السبب في ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر الدكتورة خلود مهددة بالسجن 3 سنوات.. والكشف عن التهمة الموجهة إليها- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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