سهر الصايغ: رد فعل الجمهور فاجئني عن دوري في مسرحية "المتفائل"

تجسد الفنانة "سهر الصايغ" دور" كوندا" في مسرحية "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، و هي شخصية تتميز بالطيبة و التفاؤل و التواضع، فهي أميرة من العائلة المالكة فى فرنسا وتعيش قصة حب مع ابن خالها "كانديد " داخل القصر، وتتوالى الاحداث التى تفرق بينهما حتى تجتمع مع من تحب فى النهاية.



عن وقوفها على خشبة المسرح القومي تقول الفنانة سهر الصايغ "الوقوف على خشبة المسرح القومى شرف

كبير لي و شىء أكثر من رائع، ويسعدنى جدا رد فعل الجمهور الذى يفاجئني و يعطينى دفعة قوية الى الأمام، خاصة وسط مجموعة من الفنانين المتميزين من أجيال مختلفة، و مخرج متمكن من أدواته".

ويعتبر العرض المسرحي" المتفائل" العرض الأول للفنانة سهر الصايغ على خشبة المسرح القومى العريقة، ويتميز هذا الدور عن سابق ادوار الفنانة سهر الصايغ بانه يجمع

بين التمثيل و الغناء و الاستعراض بشكل كوميدى وهذا ما جذبها للعمل.



يذكر أن عرض " المتفائل" يقدم يوميا ماعدا الأربعاء على المسرح القومي في تمام التاسعة مساء ، بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع،آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام