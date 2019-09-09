السبت.. فرقة ميوجن تُحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

تنظم فرقة ميوجن باند حفلًا فى السابعة مساء السبت المقبل، وذلك بساقية عبدالمنعم الصاوى على مسرح قاعة الحكمة.
من المقرر أن تتضمن فقرات الحفل مجموعة من الأغانى المميزة للفرقة مثل(ماريونت، سيبها ترن، مايم، الحال من بعضه، قلبك جبان، زعبوط، تعويذة للأوجاع".
يذكر أن الفنان محمد إبراهيم هو مؤسس الباند والملحن لأغلب أغانيالباند، ومن أفكاره أن يجعل الجمهور يرى ما يسمعه، وذلك من خلال المزج بين الموسيقى وأنواع مختلفة من الفنون، مثل عرائس الماريونت والبانتومايم والفن التشكيلى والأداءات الحركية والتمثيلة وغيرها من الفنون، ويهتم بتقديم موسيقى عصرية تخاطب الثقافة الحديثة.
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