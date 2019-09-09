شاهد.. هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد والدتها على طريقتها

شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها بصور نادرة جمعتها بوالدتها، حيث وجهت إليها رسالة خاصة في عيد ميلادها، عبّرت فيها عن حبها لها ودورها الكبير في حياتها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

علقت هنا على الصورة قائلة: "أمي أغلى ما في حياتي، كل

سنة وأنتِ طيبة.. مهما أقول وأعيد وأزيد مفيش كلام يديكي حقك يا أمي.. انت الحب والحنان.. انت بحر من الأمان.. انت جبال أمان مهما رحنا ولا جينا.. أنت الأمل في بكره لينا وجودك راحة وصوتك دفا.. ريحتك ياسمينة وحضنك غطا.. ربنا يخليكي لينا يا أمي.. بحبك يا أمي".جدير بالذكر أن آخر أعمال هنا شيحة، الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، الذي قامت ببطولة القصة الأولى منه، التي عُرضت أولى حلقاتها السبت الماضي على شاشة "On E"، وتحمل عنوان "اتفضلوا فى الصالون"، ويشاركها البطولة فراس سعيد، أحمد جمال سعيد، نانسى صلاح، وفاء سالم، ومن إخراج مصطفى فكرى.