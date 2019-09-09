شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها بصور نادرة جمعتها بوالدتها، حيث وجهت إليها رسالة خاصة في عيد ميلادها، عبّرت فيها عن حبها لها ودورها الكبير في حياتها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
علقت هنا على الصورة قائلة: "أمي أغلى ما في حياتي، كل
جدير بالذكر أن آخر أعمال هنا شيحة، الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، الذي قامت ببطولة القصة الأولى منه، التي عُرضت أولى حلقاتها السبت الماضي على شاشة "On E"، وتحمل عنوان "اتفضلوا فى الصالون"، ويشاركها البطولة فراس سعيد، أحمد جمال سعيد، نانسى صلاح، وفاء سالم، ومن إخراج مصطفى فكرى.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد والدتها على طريقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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