بالفيديو: هيفاء وهبي قبل الشهرة... كانت ولا تزال جميلة

انتشر فيديو من اعلان قديم للفنانة هيفاء وهبي، بدت فيه الفنانة مختلفة عما هي عليه اليوم، الا ان المعلقين اشادوا بها، مؤكدين انها كانت ولا تزال جميلة.



وكانت هيفاء قد بدأت رحلتها مع النجومية من خلال الاعلانات والفيديو كليب، حيث شاركت الفنانين جورج وسوف وعاصي الحلاني كموديل، قبل ان تقرر احتراف الغناء عام ٢٠٠٢.

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يذكر ان هيفاء تستعد لتصوير دورها في فيلم جديد سيشاركها بطولته باسل خياط وأحمد الفيشاوي، وسيحمل اسم " عقدة الخواجة".

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