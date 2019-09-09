كريم عبد العزيز يكشف عن مصير الجزء الثالث للفيل الأزرق

اختار الفنان كريم عبد العزيز زميله السقا كأقرب صديق له، وأشار كريم في أول ظهور له ببرنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة، إلى أن السقا يمتلك صفات الصديق الجدع والمخلص، وأضاف: السقا صاحب هاديء وعاقل وأجدع واحد في مصر وابن بلد، واعتبر النجمة غادة عادل النسخة النسائية من السقا في الوسط الفني.

وروى كريم موقف طريفا حدث له مع أحمد السقا وقال: ذهبت إلى السقا في الاسطبل، وأول لما ركنت العربية لقيت عجل بيجري ورايا، وكان السقا مسميه حماده عزو، متأثرا بمسلسل الدكتور يحيي الفخراني وكان يعرض وقتها.

تابع قائلا: السقا ربى العجل على أنه كلب والعجل بيلعب كورة وبيجري ورا الناس وعايش فعلا وسط قطيع من الكلاب.

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وحسم كريم عبد العزيز مصير الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق" مؤكدا أنه سيتم تنفيذه قريبا، وأكد أنه تردد طويلا قبل تقديم الجزء الأول رغم إنبهاره بالرواية وقال: طلبت من المخرج مروان حامد أن نتعاون سويا وبعدها أرسل لى مخطوطة الفيل الأزرق، وترددت في قبول الدور لان الفيلم ينتمي لتصنيف الرعب والأكشن والجمهور اعتاد أن يراني في أدوار الكوميديا، ولكن قررت المغامرة لأنني أثق في قدرات المخرج مروان حامد.

أضاف: الرعب تضاعف مع تقديم الجزء الثاني، لأن نصف غموض الفيلم تم حرقه مع الجزء الأول، وهناك توقعات عالية من الجمهور يجب أن تحققها وإلا تفشل، وهناك جزء ثالث يتم التخطيط له حاليا، ووعد أمير كرارة بالانضمام لنجوم الجزء الجديد.