باسم ياخور يكشف ثروة الشيف انطوان وخيانة زوجته له

كشف الشيف أنطوان خلال استضافته ببرنامج " أكلناها " الذي يقدمه النجم السوري باسم ياخور عبر قناة " لنا " عن حجم ثروته حيث اكد أنها تقدر بحوالي ثلاثة ملايين دولار بين النقدي و ممتلكات عقارية.



من جهة اخرى كشف الشيف انطوان أن سبب طلاقة من زوجته الثانية جاء بسبب خيانتها له وقال أن زوجته كانت تصغره ب 23 عاماً وأنه كان يحضر لها القهوة ويقوم بتقشير الفواكه وإحضارها لها إلى السرير .

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وأكد الشيف أنطوان أن طلاقه لم يكن بسبب البخل و إنما بسبب الخيانة وقال : " لو كنت بخيلاً لم يكن لديها ملابس و أحذية تفتح محلاً لافتاً إلى أنه اشترى لها سيارة بسعر 42 ألف دولار أمريكي.



وفي رده على سؤال حول الفيديو الذي انتشر له وهو يقوم بجمع الخضار من النفايات اتهم الشيف أنطوان زوجته بمساعدة ناس آخرين بتسريب هذا الفيديو للإساءة له مؤكداً انه كان يفعل ذلك من أجل إطعام الأرانب الموجودة عنده في الفيلا.



يشار إلى أن الشيف انطوان هو من يقوم بإعداد وجبات الطعام غير المتجانسة ببرنامج " أكلناها " الذي يقدمه النجم السوري باسم ياخور حيث يكون الضيف مجبراً على الإجابة على أسئلة محرجة او تناول وجبات الطعام غير المتجانسة .

