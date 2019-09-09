ياسمين صبري توجه رسالة قوية لطليقها.. فهل تشتعل الحرب بينهما؟

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بصورة ظهرت من خلالها وهي ترتدي ملابس أشبه بالملابس الرسمية؛ حيث أطلت وهي ترتدي جاكتاً أبيض وبنطالاً أسود، وعلقت على صورتها برسالة غامضة قالت من خلالها «أنت ما زلت تبحث عني في كل امرأة»؛ ما دفع البعض من متابعيها للحديث عن كونها توجه رسالة غير مباشرة لطليقها.

وانهالت على الفنانة ياسمين صبري بعد نشرها لهذه الصورة الكثير من التعليقات التي اتهمتها بتقليد الفنانة العالمية كيم كاردشيان، وجاءت التعليقات في هذا السياق: «بلاش تقلدي كيم كاردشيان والممثلين الأجانب في اللبس والميكب»، «الأسود واخد منك حتة»، و«قلبي يا ناس».

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يشار إلى أن الفنانة ياسمين صبري قد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بأولى بطولاتها الدرامية المطلقة من خلال مسلسل حكايتي الذي قام بتأليفه محمد عبد المعطي، وأخرجه أحمد سمير فرج، وقامت ببطولته الفنانة وفاء عامر ونهال عنبر وأحمد صلاح حسني وأحمد حاتم وأحمد بدير وإدوارد وإسلام جمال وجمال عبد الناصر وهنادي مهنى، وغيرهم الكثيرون من نجوم الدراما المصرية، واستطاعت من خلال هذا العمل أن تحقق نجاحاً ملحوظاً رغم انتقاد الكثيرين لها ورؤيتهم أنها حصلت على فرصتها في سن صغيرة وتحتاج إلى فترة طويلة؛ لكي تنفرد ببطولة عمل فني بمفردها، في ما أشاد عدد كبير من نجوم الفن بموهبتها، وكان من بينهم الفنانة غادة عبد الرازق والفنانة وفاء عامر التي قالت عنها «إنها موهبة تمثيلية مميزة للغاية، وفنانة جيدة، وتحترم الجميع من الكبير للصغير، وتجتهد بشكل كبير في عملها؛ لكي يخرج بشكل مميز».