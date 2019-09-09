هنا الزاهد تنشر صورتها مع شقيقتها والجمهور: "أجمل منك بمراحل"

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديو إنستقرام بصورة ظهرت من خلالها مع شقيقتها، وعلقت على الصورة وقالت «ليس هناك صديق أفضل من الأخت».

وانهالت الكثير من التعليقات على صورة هنا وشقيقتها وتجاهلت التعليقات ما قالته هنا الزاهد عن الصداقة والأخوة، وكانت أغلب التعليقات مغازلة لشقيقتها، وجاءت في هذا السياق «هل تصدقين يا هنا أختك أجمل منك، آسفه لكن هذه هي الحقيقة، تشبهوووو بعض كثييييير، برنسيس الشاشة العربية، ربنا يخليكم لبعض».

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يشار إلى أن الفنانة هنا الزاهد سيتم زفافها خلال الأيام المقبلة على الفنان أحمد فهمي بعد خطوبة دامت لعدة أشهر، وانشغلت هنا طوال الفترات الماضية في التحضير لعش الزوجية التي تركها أحمد فهمي لهنا لتشرف على تنفيذ كل ما تريد أن تنفذه بالمنزل، وانشغل أحمد فهمي في تصوير فيلمه العارف عودة يونس مع محمود حميدة وأحمد عز وعدد من نجوم السينما العربية، وبالفعل انتهى من تصوير جزء كبير من مشاهد العمل، ومن المقرر أن يقوم باستكمال التصوير عقب الانتهاء من إجازة زواجه.

وشاركت هنا الزاهد أحمد فهمي في مسلسل الواد سيد الشحات خلال الموسم الرمضاني الماضية حققا من خلاله نجاحاً كبيراً مع الفنان محمد عبدالرحمن ومحمد محمود وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن الذين ظهروا كضيوف شرف من بينهم أكرم حسني وحميد الشاعري ويوسف منصور وغيرهم الكثيرون من الفنانين.