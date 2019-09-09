أحمد إبراهيم يشبه عمرو دياب بعبد الحليم حافظ

كشف الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم عن رأيه في أغنية عمرو دياب الجديدة «يوم تلات» التي طرحها عمرو دياب مؤخراً وحققت نجاحاً كبيراً للغاية وأشاد بها الكثيرون من محبي عمرو دياب بالوطن العربي بأكمله، والتي من المقرر أن تطرح خلال ألبومه الجديد «أنا غير»، والذي سيطرح خلال الفترة الجارية.

وقال أحمد إبراهيم إنه سعيد بنجاح هذه الأغنية وإنها أثارت ضجة كبيرة وحققت نجاحاً كبيراً، وأوضح أنه فور سماعه للأغنية قام بتهنئة الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي على الأغنية، مؤكداً أنه لون جديد على عمرو دياب لم يقم بتقديمه من قبل.

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وأضاف أحمد إبراهيم في تصريحات صحافية أنه لا ينشغل تماماً بالانتقادات التي يتعرض لها صناع العمل منذ طرحها رغم النجاح الكبير الذي حققته، وقال إن الجمهور هو المقياس الحقيقي لأي عمل فني، وهذا ما نراه أمام أعيننا جميعاً أن الجمهور معجب بشكل غير طبيعي بالأغنية.

وأشار إلى أن هناك مطربين كباراً يضعون طريقاً يمشي به معجبوهم لسنين كثيرة من بينهم عمرو دياب ومحمد منير وأنغام ومحمد حماقي وتامر حسني.

وأنهي حديثه قائلاً إن عمرو دياب من أشهر ألقابه رائد التجديد، وهذا أفضل الألقاب التي أطلقت عليه لأنه بالفعل من ألبوم لآخر يسعى لإمتاع جمهوره بكافة الطرق الجديدة والمختلفة التي يقدم بها قوالب موسيقية مميزة تسعد جمهوره الذي ينتظر أعماله بفارغ الصبر من فترة لأخرى، وتمنى أن يسير الكثيرون من نجوم الغناء على نهج عمرو دياب، لأنه لم يصنع هذا التاريخ والنجاح الكبير من فراغ. وأضاف إبراهيم أن عمرو دياب ليس أول فنان يغازل النساء في أغنياته، فعبدالحليم حافظ الذي أحبه بشكل كبير غازل النساء مراراً في أغنياته منها «فاتت جنبنا وقدك المياس وأسمر يا أسمراني».