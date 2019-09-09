أول تعليق من مراد يلدريم بعد فقدان زوجته جنينها

تعرضت ملكة جمال المغرب وزوجة الفنان التركي الشهير مراد يلدريم، إيمان ألباني للإجهاض وفقدان جنينها وهو في الشهر الثالث، وانتظر العالم بأكمله تعليق الفنان التركي الشهير على هذا الموقف المؤسف.

وخرج يلدريم في تصريحات صحافية لإحدى الصحف التركية الشهيرة وقال «أهم شيء أن زوجتي بحالة صحية جيدة والأهم أن تكون غير حزينة بعد أن فقدنا جنيننا، وأتمنى أن أصبح أباً، وسنسعى خلال الفترات المقبلة لنحقق هذا الحلم سوياً».

وتعد قصة حب مراد يلدريم وإيمان ألباني من أشهر قصص الحب في تركيا، حيث استمرت علاقاتهما ما يقرب من عام، وتزوجا منذ عامين بعد أن نشأت قصة حبهما، وكان بينهما تفاهم كبير بسبب أن مراد يجيد اللغة العربية بشكل جيد، لأن والدته سورية وكانت تجيد اللغة العربية بشكل جيد، وقد أعلن مراد أكثر من مرة أنه يفتخر بأنه من أصول سورية عربية.

وقد سبق وتزوج مراد يلدريم قبل إيمان ألباني من الممثلة التركية الشهيرة بورشين تيرزي أولو، التي التقى بها في مسلسل «العاصفة»، ولكنهما انفصالا في 30 يونيو (حزيران) 2014. وتزوج إيمان في عام 2016.

ومن أشهر الأعمال التي قدمها مراد يلدريم في الدراما التركية مسلسل عاصي الذي حقق من خلاله نجاحاً وشهرة واسعة بالعالم العربي، كما شارك أيضاً في مجموعة من الأعمال الفنية المميزة من بينها «ملكة الليل وعشق وجزاء والصامتون وفيلم إيلا ابنة الحرب، وفيلم تكلمي بقدر زوجك».