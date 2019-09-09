بالفيديو: قبلة رومانسية من نيكول سابا لزوجها

فاجأت الفنانة نيكول سابا زوجها عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» هي وابنتها في عيد ميلاده الـ42.
وظهرت نيكول سابا في الفيديو وهي تحتفل بعيد ميلاده وتفاجئه وأحضرت له تورتة، وذلك خلال وجودهما في أحد الأماكن الترفيهية بتركيا، وظهرت وهي تقبله.
وكتبت نيكول سابا معلقة على الفيديو: «هكذا فاجأناه أنا وابنتنا، عيد ميلاد سعيد لنجمنا».
وجاءت التعليقات بالإعجاب بعلاقتهما كالآتي:
فعلا في ناس يشوقونك للزواج وفي ناس يكرهونك فيه. وانتوا من النوع الأول... الله يهنيكم
يعمريييي انتووو
الله يخليلكون هالقمرا الحلوة
يسعدكم يا رب ويفرحكم ويديمكم
شاهدي الفيديو :
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