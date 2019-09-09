تعليق صادم من أحمد سلامة على ملابس ابنته الجريئة

بعد سنوات.. هكذا علق أحمد سلامة على ارتداء ابنته هوت شورت

ضجة كبيرة أثارتها الفنانة الشابة سارة سلامة منذ سنوات بعد أن ظهرت في مسلسل «ابن حلال» الذي شاركت في بطولته بجانب الفنان محمد رمضان، وهي ترتدي ملابس وصفها الكثيرون بالجريئة، وغير المناسبة لمجتمعنا المصري.

وظهر مؤخراً والدها الفنان أحمد سلامة في إحدى الفضائيات، ورد على ما تردد حول هذا الأمر، وقال إن ابنته كانت في سن صغير للغاية، وكانت تحرص على تنفيذ تعليمات صناع العمل وعدم النقاش بها، فقد طلب منها مصمم أزياء العمل أن ترتدي هذه الملابس التي ستتناسب مع شخصيتها.

أحمد سلامة: شعرت بالحزن من تصيد الأخطاء لابنتي

وأضاف أنه شعر بحزن شديد للغاية من تصاعد الأزمة خلال هذا التوقيت، وتصيُّد الأخطاء وتصعيدها بشكل غير طبيعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي يرفضها تماماً، والتي يرى أنها لا تعود على شباب مصر بأي فائدة تذكر.

يشار إلى أن الفنان أحمد سلامة رفض مؤخراً، المشاركة في بطولة مسرحية «الملك لير»، التي قدمها منذ سنوات مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، وحقق نجاحاً كبيراً من خلال دوره، وحصل على العديد من الجوائز عن هذه المسرحية، وقام بتقديم دوره أحد نجوم المسرح الآخرين، وينشغل حالياً بمسرحية أخرى يقدمها على خشبة أحد مسارح الدولة.

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كما اختفت ابنته سارة سلامة خلال الفترات الماضية عن الأعمال الفنية، ولم تقدم أي عمل فني خلال هذا العام.



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