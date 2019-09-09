حقيقة تعرض حكيم لحادث سير مروع

المهن الموسيقية: حكيم في منزله، ولم يتعرض لأية حوادث

حالة من الجدل الشديد أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض المطرب الشعبي حكيم لحادث سير أثناء عودته بطريق السويس إلى القاهرة.

حيث نشر عدداً من الصور خلال الساعات الماضية لسيارة مهشمة فضية اللون، ونسب الكثيرون من محبي حكيم، أنها سيارته، وأنه تعرض لحادث سير، ونقل إلى أحد المستشفيات.

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وأعلن أحد المصادر من داخل نقابة المهن الموسيقية، أن ما تردد حول تعرض المطرب الشعبي حكيم لحادث سير، مجرد شائعات ليس أكثر، وأن حكيم بحالة صحية جيدة ويتواجد بمنزله حالياً، وأن الأمر قد اختلط على جمهوره ومحبيه؛ حيث كان يمر حكيم من نفس الطريق الذي وقع به الحادث بسيارته الحمراء، ولكنه كان بعيداً عن هذا الحادث ولم يصب بأي أذًى.

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يشار إلى أن المطرب الشعبي حكيم، قد طرح منذ عدة أشهر أحدث أعماله الغنائية: متجمعين، والتي قدمها في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية، وتم تقديمها بعدة لغات مختلفة؛ لكي تتناسب مع طبيعة اللغات التي تتحدث بها دول القارة الأفريقية، وهي من كلمات محيي حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طارق عبدالجابر، وإنتاج شركة سينرجي.

حكيم ينتهي من تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة

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ويستعد حكيم خلال الفترة الحالية لطرح عدد من الأعمال الغنائية الشعبية، التي انتهى من تسجيلها مؤخراً، والتي تعاون من خلالها مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين، ومن بينهم: الكابو حميد الشاعري.