هاني شاكر يهاجم حكيم بسبب ادعائه أنه تعرض لحادث انقلاب سيارته

أعلنت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، استنكارها مما فعله المطرب الشعبي حكيم، بعدما قام بتسجيل فيديو «ساخر»، على حد وصف النقابة، أكد فيه تعرضه لحادث سيارة، وذلك في بيان أصدرته النقابة منذ قليل.

وأكد البيان أن حكيم أعلن في وقت سابق من صباح الأمس، أنه لم يتعرض لأية حوادث، وأن السيارة التي كانت تسير بجانبه هي التي تعرضت لحادث وانقلبت، وأنه قام بتصويرها فاختلط الأمر على الجمهور، كما أنه قام بالتصريح في بعض الصحف بأنه لم يتعرض لأي حادث.

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وأكد الفنان هاني شاكر، في البيان الصادر، أن النقابة تعلن ازدراءها مما فعله حكيم بمحاولة افتعال موجة إعلامية، على حد وصف البيان، وأضاف البيان أن المطرب ضرب بمشاعر محبيه وجماهيره عرض الحائط، ومتناسيًا نقابة الموسيقيين، سواء نقيب أو مجلس إدارة، تحركت بسرعة للاطمئنان عليه وطمأنت الجماهير؛ لأنه أحد مطربي الأغنية المصرية.

