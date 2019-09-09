بكلمات مؤثرة .. أصالة توجه رسالة لصديقتها التي تعرضت للخيانة من زوجها : ” وحش لا يعرف الرحمة “

كتب امير فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2019 03:54 مساءً - نشرت الفنانة السورية ” أصالة ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” منشورا تحكي فيه ما تعرضت له صديقة لها من خيانة زوجها لها وما عاشته من آلام وإساءات في هذه التجربة .

وأعربت أصالة عن حزنها الشديد لما حدث مع صديقتها وأشارت إلى عدم استيعابها للأمر حيث كانت تضرب المثل بهذه العلاقة في الاستقرار.

وبدأت أصالة حديثها قائلة : ” بالأمس سألتني صديقتي الأغلى (ماذا أفعل) وكنت قبلها أضرب باستقرارها مثلا .. وكانت قد أوهمتنني وأوهمت كل من حولها بأنها تعيش في نعيم .. لم أصدق ما روته عنه وأنا أعرفه ولكن ليس كما وصفته هي ” .

وعن ما تعرضت له صديقتها قالت : ” فقد أهملها لدرجة أنها فقدت قدرتها على البكاء وكذب عليها وخانها وأهانها وجرحها .. وفي قمة ذهولها وصدمتها تركها ترسم له حين تحكي عنه ملامح وحش لا يعرف الرحمة ” .

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واستطردت أصالة قائلة : ” بكيت عنها ومن أجلها ورجوتها أن تهدأ وتقرر ما يجب عليها أن تفعل .. في صدرها قهر يهز الجبال وفي عيناها حزن سيعاند الابتسام .. حتماً هي لن تعود ، هكذا أنا أرجو لها ولكنني لا أقوى بعد على نصيحتها فأنا ورغم مواقفي الكبيرة مع الرجال واحترامي لكل أب ولكل زوج ولكل ابن وأخ إلا أن هناك دائما بعض منهم سهل تشويهه وانقياده لقذارات الحياة ” .

واختتمت أصالة حديثها بالحديث عن الزواج والعلاقة السليمة بين الزوجين وكتبت : ” الزواج مملكة المحبين .. والزواج عهد صدق ووفاء إن هان على طرف إهماله على الطرف الآخر الحذر والانسحاب .. الحياة مليئة بالطيبين ولا مبرر لسيدة ترمي كرامتها وتقتل شعورها وتطيل حزنها .. فالكاذب الخائن عدو نفسه والابتعاد عنه عقابه ” .