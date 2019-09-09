كتب امير فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2019 03:54 مساءً - نشر المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي ” أفيخاي أدرعي ” عبر موقع تويتر تغريدة صباح اليوم الإثنين ينتقد فيها سياسات الحكومة اللبنانية وصراعات الساسة في البلاد وحزب الله والإرهاب الإيراني على حد قوله .
وأرفق أفيخاي في تغريدته أغنية ” طار البلد ” للفنان اللبناني راغب علامة مستغلا إياها في تغريدته للهجوم على حزب الله اللبناني .
وكتب أفيخاي أدرعي قائلا : ” طار البلد بصوت المغني اللبناني راغب علامة .. ترى شو اللي طير لبنان اسألوا حالكن هالسؤال بتلاقوا إنه الجواب هو استغلال حزب الله لبلاد الأرز لصالح إيران .. الله يفك أسر لبنان من الإرهاب الإيراني ” .
وأضاف هاشتاج كتب فيه ” إيران تورط لبنان ” .
ليخرج الفنان راغب علامة عن صمته ويوجه رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” بعد دقائق قليلة إلى أفيخاي أدرعي تعليقا على تغريدته .
وكتب راغب : ” لن ينجح المتحدِث العسكري بإسم جيش الإحتلال الإسرائيلي في استدراجنا إلى الرد .. فهو لا يستحق منا هذا الشرف لا في الشكل ولا في المضمون ” .
وتابع : ” في كل الأحوال جميعنا يعلم ما ارتكبته وترتكبه إسرائيل وعملاؤها من فظائع يوميا في لبنان وفلسطين وسوريا وغيرها .. ونقطة عالسطر ” .
واختتم رسالته بهاشتاج ” إسرائيل عدو ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب أغنية .. راغب علامة يهاجم في رسالة شديدة اللهجة ” أفيخاي أدرعي ” المتحدث بإسم جيش الاحتلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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