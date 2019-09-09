السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن رسوم تكرار العمرة وتأشيرات الزيارة

كتب امير فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2019 03:54 مساءً - كشفت صحيفة ” عكاظ ” السعودية صباح اليوم الإثنين عن إصدار السلطات السعودية قرار بإلغاء رسوم تكرار العمرة وإعادة هيكلة منظومة تأشيرات الزيارة والحج والمرور .

ووجه الدكتور ” محمد صالح ” وزير الحج والعمرة السعودي رسالة شكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك ” سلمان بن عبد العزيز ” وولي العهد ” محمد بن سلمان ” بخصوص تلك القرارات .

حيث قال وزير الحج في تصريحات له أن هذا القرار يدعم الجهود التي تسعى من خلالها السلطات لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030 .

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي وسط منظومة من الخدمات الكبيرة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان .

يذكر أن رسوم تكرار العمرة كانت كانت تقدر ب 2000 ريال سعودي .