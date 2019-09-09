شاهدوا سما المصري تحلب البقرة!.. وتفاعل المتابعين

كتب امير فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2019 03:54 مساءً - شاركت الفنانة سما المصري مقطع فيديو عبر حسابها وهي تقوم بحلب البقرة داخل المزرعة . وظهرت “سما” وهي تعاني في عمليه حلب البقرة ولكن في الاخير نجحت في عمليه الحلب. وعلقت قائلة :” الجاموسه حنت وجابت لبن وأنا باحلبها.. حد عايز لبن؟؟ الفيديو كامل علي قناتي ع اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري…..لبن فريش”، وتفاعل عدد كبير من المتابعين.

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