طبيب نفسي : سوسن بدر مهددة بالإصابة بمرض خطير

كتب امير فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2019 03:54 مساءً - كشف ” محمد صديق ” صديق للفنانة المصرية ” سوسن بدر ” والذي يعمل طبيبا نفسيا بإنه حذر الفنانة من وجود خطر يهددها بالإصابة بمرض ” الهوس بالفراعنة ” .

وخاصة بعد التعليقات الكثيرة التي جاءت لها من المتابعين والجمهور بعد خضوعها لأكثر من جلسة تصوير مرتدية بها ملابس فرعونية بإنها تشبه الملكة ” نفرتيتي ” .

حتى اقتنعت سوسن بدر بذلك وبإنها تشبه الفراعنة من خلال الملامح الفرعونية الجميلة التي تمتلكها ومن الممكن أن يتحول إلى هوس ورغبة في التشبه بالفراعنة طوال الوقت .

ونصح الطبيب سوسن بدر كما أكد على عائلتها بإنه في حالة ملاحظة أي تغيير في سلوكها أو اتباعها طقوسا فرعونية من حيث الملابس أو غيرها عليها التوجه إلى الطبيب على الفور .. فالأمر من الممكن أن يصل إلى مرحلة خطيرة في حالة عدم علاجه .

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