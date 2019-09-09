اختراق حساب الهندية شيرنو باريك على Instagram

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تعرض حساب الممثلة الهندية شيرنو باريك Shrenu Parikh على موقع التواصل الاجتماعي Instagram للاختراق مؤخرًا، حيث تواصلت مع متابعيها الذي يبلغ عددهم أكثر من 1.2 مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” طلبًا للمساعدة.

وكتبت الممثلة على موقع التدوين المصغر: “أيها الرجال بحاجة إلى المساعدة. لقد تم اختراق حسابي في Instagram. إذا كان لدى أي شخص أي اتصالات مع قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، فليغرد لي”.

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باريك المعروفة باسم جوري (بطلة مسلسل Ishqbaaz أو للعشق جنون)، تعد ممثلة تليفزيونية موهوبة قدمت مسلسلات ناجحة، عكست مهاراتها في التمثيل، وأبرزت قدرتها على تقمص الكثير من الأدوار، حيث تمكنت من الفوز بقلوب المشاهدين من خلال أدائها في Ek Bhram Sarvagun Sampanna، الذي يعرض على قناة Star Plus.

كانت شيرنو التي شوهدت في المسلسل الشهير Pyaar Ko Kya Naam “من النظرة الثانية” الجزء الثاني، قد صدمت متابعيها، عندما قالت في تدوينة كيف تم التحرش بها عندما كان عمرها 6 سنوات. وقالت كيف انها لُمست بشكل غير لائق من رجل بينما كانت في حافلة مع جدها.

على الصعيد الاحترافي، قدمت شرينو باريك أول ظهور تلفزيوني لها مع “هوان” في تليفزيون ألوان في عام 2011.