بين الشواطئ والمعالم الأثرية.. صور لنجوم بوليوود خلال عطلتهم الصيفية

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

هروبًا من ضغط العمل المتواصل والشاق والضغط المستمر أمام أضواء الكاميرات لأسابيع وشهور، يسافر مشاهير بوليوود إلى وجهات مختلفة يفضلونها حول العالم لقضاء العطلة الصيف.

وهذة مجموعة من الصور نشرها النجوم على صفحاتهم على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، أو التقطها لهم الباباراتزي خلسة من دون أن يشعروا، خلال وجودهم في افارهم من مختلف دول العالم

تقضي سامانثا أككينيني حياتها في إسبانيا مع أسرتها وأصدقائها، انتقلت العائلة إلى إيبيزا لتخلد الذكرى الستين لنجم التيلجو ناجارجونا أككينيني. شاركت سامانثا، التي شوهدت لآخر مرة في فيلم “أوه بيبي”، صور جميلة من العطلة على إنستجرام.

عطلة ماليكا أرورا وأرجون كابور في النمسا

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اتجه الثنائي المعروف ماليكا Malaika Arora وارجون Kapoor للخارج لقضاء عطلة مرة أخرى، حيث احتلا علاقتهما مؤخرًا العناوين الرئيسية لفترة من الوقت، بسبب عطلتهما الأخيرة في النمسا.

نيها دوبيا وانجاد بيدي في المالديف

احتفلت نيها دوبيا بعيد ميلادها في جزر المالديف مع زوجها الممثل أنجاد بيدي، الممثلة، التي تبلغ من العمر 39 عامًا، استمتعت بعطلة عيد ميلادها في جزر المالديف على أكمل وجه وهذه الصور دليل كاف.

بيباشا باسو

ت تتمتع النجمة السمراء بيباشا باسو Bipasha Basu وزوجها نجم التليفزيون كاران ينج جروفر Karan Singh Grover بعطلة رومانسية في لندن.