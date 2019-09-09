القبض على الممثل الهندي براشانت نارايانان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أعلنت شرطة ولاية كيرالا الهندية، أنه تم القبض على ممثل بوليوود براشانت نارايانان، بعد تورطه في قضية نصب واحتيال.

وقال المتحدث الشرطي في حديث إلى وكالة IANS إنه اعتقل الممثل المولود في إداكاد والبالغ من العمر 50 عامًا وزوجته البنغالية، وكلاهما محتجز الآن في الحجز القضائي، في قضية تتعلق بالاحتيال.

صاحب البلاغ، هو توماس بانيكر، الذي كان منتجًا لأحد الأفلام، الذي قام فيه نارايانان بتمثيله في عام 2017، وبعد الفيلم تشارك الاثنين، لكن تعرض المنتج للاحتيال ثم قدم البلاغ الذي اتُخذ لضبطه واعتقاله.

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وقال براتاب إنه وصل مع فريق مكون من سبعة أفراد من شرطة ولاية كيرالا إلى مومباي وبعد المراقبة لمدة ثلاثة أيام، تمكنوا من القبض على الممثل، وأمرت المحكمة بحبسه.

كان نارايانان قد أكمل تعليمه في دلهي، حيث دخل إلى العمل الفني. في أوائل التسعينيات، جعل من مومباي مكانًا دائمًا له، ومنذ ذلك الحين لم يكن لديه أي سبب للعودة إلى الوراء في مسيرته السينمائية.

عمل في أكثر من 50 فيلما، معظمها باللغات الهندية وجنوب الهند، من بين أفلامه البارزة، Shadows of Time وMurder 2 وWaisa Bhi Hota Hai Part II.