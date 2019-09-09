الظهور الأول لنيكي ميناج بعد قرار إعتزالها الغناء.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أحدثت النجمة والمطربة الأمريكية نيكي ميناج بلبله خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن أعلنت عن إعتزالها للغناء، مما جعل قطاع كبير من جمهور مطربة الراب العالمية يرفض هذا القرار.

وكانت المطربة البالغة من العمر 36 عاما، قد اتخذت قرارها الأخير باعتزال الغناء، وذلك لممارسة حياتها الطبيعية والأسرية.

Advertisements

وأطلت نيكي ميناج في الفترة الأخيرة، بصور أكثر جاذبية وإثارة على جمهورها، وهو ما فسره البعض بأنها تريد أن تثير حولها من جديد، بعد غيابها لفترة ليست بالقليلة عن الساحة الفنية.

وكانت نيكي ميناج قد كتبت عبر حسابها على تويتر، الذي يتابعه نحو 20 مليون شخص: لقد قررت الاعتزال وتكوين أسرة.

والجدير بالذكر أن الكثيرون من جمهور نيكي ميناج، قد أرجعوا قرارها الأخير إلى شائعات تتردد منذ أشهر وتفيد بأنها حامل، وقالت ميناج في يونيو الماضي إنها تخطط للزواج من صديقها كينيث بيتي، كما غيرت اسمها على تويتر إلى السيدة بيتي، لكنها لم تذكر إذا كانت قد تزوجت.