رويدا عطية تتغزل في جمال كارمن بصيبص وتوضح حقيقة خضوعها لعمليات تجميل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أبدت الفنانة السورية رويدا عطية، استغرابها من عدم خضوع الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، بطلة مسلسل “عروس بيروت”، والمعروض حاليًا عبر قناة mbc 4، لعمليات تجميل.

رويدا قالت في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “مين عم يتابع عروس بيروت مو ملاحظين إنو البطلة ما عاملة تجميل حالة غريبة”.

وأضافت: “أديش حلوه وقريبة للقلب والنظر ما بينزعج قد ما صرنا نشوف أبر على هيئة إنسان كارمن بصيبص”.

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مسلسل “عروس بيروت”، من بطولة الفنان التونسي ظافر العابدين والفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، وهو النسخة المعربة من المسلسل الشهير “عروس اسطنبول”، وهو العمل الثاني الذي يجمع ما بين ظافر العابدين وكارمن بصيبص بعد المسلسل المصري “ليالي أوجيني” الذي تم عُرضه في رمضان 2018.

وكانت كارمن بصيبص، قد كشفت في تصريحات تلفزيونية أنها عاشت قصة حب كبيرة مع زوجها الحقيقي ولكنها خالية من المشاكل الموجودة في مسلسل عروس بيروت.

كما كشفت عن سبب سعادتها الكبيرة تصادف إقامة حفل زفافها في المسلسل في نفس الفندق الذي احتفلت فيه بزواجها الأصلي.