راغب علامة ينتهي من تسجيل «ارتاح»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سجل المطرب والنجم اللبنانى راغب علامة أغنية من ألبومه الجديد، والتي تحمل عنوان “ارتاح” باللهجة المصرية، وهى من كلمات محمد البوغة، وألحان محمود خيامي، وتوزيع طارق عبد الجابر، وهندسة صوتية هانى محروس.

ومن جهه أخرى يعمل حالياً راغب علامة على اختيار أغانى الألبوم، بعديد من اللهجة المختلفة، ليكون ألبوم متميز ومتنوعة غير أعمال السابقة، الذى سيصدر فى الأسواق بعد انتهاء تسجيل أغانى ألبوم.

وكان راغب علامة قد طرح مؤخراً أحدث أغنياته التى تحمل اسم “صدفة”عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” وحققت نسبة مشاهدة عالية، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية نظرًا لتألق راغب القوى فى أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها وفكرتها.

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وعلى جانب أخر، تحدث الفنان اللبناني راغب علامة عن علاقته بالفنانة الإماراتية أحلام في برنامج The Voice في موسمه الجديد.

راغب قال في تصريحات صحفية، إنه عندما عرض عليه المشاركة في البرنامج أخبروه أن أحلام متواجدة به، فأكد لهم أنه ليس لديه اي مشكلة في تواجد أحلام.

أما عن خلافهما القديم في برنامج Arab Idol، قال، في لقائه في برنامج Trending: “الخلاف مع أحلام تم تضخيمه من وسائل الاعلام والخلاف بيننا فني فقط ومرتبط ببعض العقود وليس هناك أي مشاكل شخصية”.