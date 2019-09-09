شرطية تتسبب في إحراج بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كثيرا ما تقع أحداث محرجة أو غير مرتب لها، خلال إلقاء بعض السياسيين كلماتهم في المناسبات وأمام حشد من الجماهير، مما يعرضهم لانتقادات لاذعة من الصحف والإعلام وحتى المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تعرض إلى انتقادات واسعة بعد انتشار مقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يلقي خطابا أمام طلاب كلية الشرطة، في الوقت الذي تتعرض فيه شرطية وقفت خلفه للإعياء.

رئيس الوزراء البريطاني، خلال إلقائه لخطاب أمام طلاب كلية الشرطة مؤخرا، تجاهل تعرض شرطية التي كانت تقف خلفه للإعياء ليتابع إلقاء خطابه بعدما نظر إليها ثم استدار وأكمل خاطبه دون أن يسأل عن حالتها.

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الشرطية الشابة كانت تقف في الصف الأول رفقة 35 شرطيا من دفعة من طلاب كلية الشرطة، في منطقة يوركشاير خلف بوريس جونسون مباشرة عندما أصابها الإعياء.

بعض الحاضرين أشاروا لجونسون والذين كانوا جالسين بالصف الأول، ليلتفت نحو الشرطية سائلا ما إن كانت بخير، ومن ثم استمر بالكلام حتى جلست الشرطية قبل أن يغمى عليها، فقال مازحا: “أنا آسف، ربما هذه إشارة إلى أن عليّ أن أختم كلامي سريعا”.

وبعد هذا الموقف تعرض رئيس الوزراء لانتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.