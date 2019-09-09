مي العيدان تفاجئ جمهورها بلوك جديد.. هل خضعت لعمليات تجميل؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الإعلامية الكويتية مي العيدان جمهورها بظهورها بلوك جديد غير ملامحها تماما.

الإعلامية الكويتية خشرت الكثير من وزنها، لتبدو أنحف كثيرا، كما غيرت لون شعرها من اللون الأصفر إلى اللون البني.

مي استعرضت إطلالتها الجديدة بمقطع فيديو نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت سر خسارتها لوزنها بقولها: “بعد كفاح بالرياضة والدايت وجبات الدايت... من وزن 71 كيلو إلى وزن 58 كيلو”.

الإعلامية الكويتية نصحت جمهورها بالسير على نهجها، حيث قالت: “الإرادة تصنع المستحيل. صيروا أحسن مني واسبقوني”.

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عدد كبير من جمهور الإعلامية الكويتية اتهموها بالكذب، وتكهنوا بخضوعها لعمليات تجميلية لخسارة الوزن مثل عملية تكميم المعدة.

ومن ناحية أخرى هاجمت مي العيدان الفنانة دموع تحسين، وسخرت من وزنها الزائد، قائلة: “الله خوش جسم عليها . . ابي اصير مثل جسمها ابييييييي. والي نفس ستايلها. . . افيدوني اشلووون”.

دموع ردت على سخرية مي العيدان بطريقة حادة، حيث كتبت: “ضاغطتهم ريح كرشك واستمتع بالأكل.. انتي حجمك عندي كان بلوك بلوك وتروحين فدوة لكرشي انتي والي يحجي مثلج يلا Next”.

وتابعت: “صدك نسيت سوولها بوست لا للتنمر وكعدوها بالبيت بدون متفتح حلكها عاد كرشي راضي بس غيري يضوجون اخذو حقهم نسيت صدك الشفط بايران ببلاش شلونه”.