زوجة المغربي حاتم عمور تحارب السرطان وهو يدعمها – بالصورة

متابعة بتجــــــــرد: كشفت السيدة هند تازي، زوجة النجم المغربي حاتم عمور عن إصابتها بمرض السرطان.

ونشرت هند عبر حسابها على موقع “إنستجرام” صورة تجمعها بزوجها حاتم في لقطة رومانسية، تظهر فيها وقد فقدت شعرها بالكامل.

وكتبت زوجة حاتم عمور بتعليقها على صورتهما: “سرطان؟ ماذا يعني؟ الحمد لله، أحافظ على قوتي وابتسامتي، الحياة جميلة، أشكر زوجي العزيز، عائلتي وأصدقائي لأنكم جميعًا بالقرب مني. أحبكم”.

من جانبه دعم حاتم عمور زوجته ونشر بدوره الصورة عبر حسابه الشخصي وتمنى بتعليقه عليها الشفاء العاجل لها فكتب: “اللهم رب الناس ادهب الباس و اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما”.