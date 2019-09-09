فينجر: أرسنال الوحيد القادر على منافسة السيتي وليفربول

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أحمد الغريبالأحد 2019/9/8 09:24 م بتوقيت أبوظبي
أرسين فينجر مدرب أرسنال سابقا
يرى الفرنسي أرسين فينجر مدرب أرسنال سابقا، أن "الجانرز" هو الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز القادر على مقارعة الثنائي مانشستر سيتي وليفربول.
وهيمن السيتي وليفربول على المنافسة على لقب البريمييرليج في الموسم الماضي، بعدما توج "السماوي" بطلا برصيد 98 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن "الريدز" بعد منافسة شرسة بينهما حتى الجولة الأخيرة.
فينجر قال في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية: "أرسنال هو الفريق الوحيد الذي لديه القدرة على منافسة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي".
وأضاف المدرب الفرنسي: "تشيلسي لا يزال غير ناضج بما فيه الكفاية، بالأخص على مستوى الخط الأمامي، وعلى مستوى الدفاع أيضاً".
وواصل: "مانشستر يونايتد أيضا لم يتمكن من إيجاد الطريقة التي تمكنك من القول إنهم سوف يقاتلون من أجل اللقب".
واستمر: "مانشستر سيتي مستواه مذهل، يمكنهم دائما خلق الفرص للتسجيل، أيضا ليفربول قوي جدا في الدفاع، ولديه خط وسط يعرف ماذا يفعل رغم كونه أقل إبداعا من نظيره في السيتي".
وكان فينجر رحل عن تدريب أرسنال عقب نهاية الموسم قبل الماضي، بعدما قضى 22 عاما بين جدران النادي اللندني، ولم يتولَّ تدريب أي فريق منذ ذلك الحين.
يذكر أن فينجر فاز بلقب الدوري الإنجليزي 3 مرات مع أرسنال، وذلك في مواسم 1997-1998 و2001-2002، و2003-2004.
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