محمد رمضان وقصي خولي في عمل فني جديد

كشف الممثل السوري قصي خولي عن عمل فني يجمعه بالممثل المصري محمد رمضان خلال الفترة المقبلة، معتبرا إياه مفاجأة كبيرة.



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ونشر قصي عبر حسابه على "أنستقرام" فيديو من دبي يجمعه برمضان، كشف فيه عن مفاجآته، وظهر الأخير برفقته ليؤكد وجود العمل الذي لم يفصح كلاهما عن طبيعته أو تفاصيله.

ويستعد الفنان السوري حاليا لتصوير الجزء الثاني من مسلسله "خمسة ونص" ليعرض في شهر رمضان المقبل.



