بوسكيتس يرشح دي يونج ورويز لخلافته

يتوقع سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة الإسباني، أن يصبح الثنائي فابيان رويز لاعب نابولي الإيطالي، وزميله في البارسا فرينكي دي يونج، من أفضل لاعبي العالم في وسط الملعب، مؤكدا أنهما يتمتعان بموهبة رائعة.

ويعد بوسكيتس أحد أفضل لاعبي الوسط على مستوى العالم، منذ تصعيده للفريق الأول في برشلونة عام 2008، تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا.

وقال بوسكيتس، في تصريحات لصحيفة "ماركا" المدريدية، إن الثنائي دي يونج وريز سيصبحان من أفضل لاعبي الوسط في العالم، مشيرا إلى أنهما يتمتعان بإمكانيات فنية كبيرة، موضحا أن ما جعله يؤكد ذلك أنهما ظهرا بمستوى رائع خلال المباريات الكبرى التي شاركا بها.





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وأوضح اللاعب الإسباني صاحب الـ31 عاما، أنه يجب على دي يونج أن يتكيف بشكل أكبر مع طريقة لعب برشلونة، مضيفا أن هذا الثنائي يمثل الحاضر والمستقبل في كرة القدم.

وكان نابولي تعاقد مع رويز خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية، مقابل 30 مليون يورو، قادما من ريال بيتيس الإسباني، بينما انضم دي يونج للبارسا خلال الصيف المنتهي بمبلغ 86 مليون يورو، قادما من أياكس أمستردام.

وأصبح دي يونج أغلى لاعب هولندي في التاريخ متخطيا مواطنه فيرجيل فان ديك الذي انتقل إلى ليفربول عام 2018، قادما من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون يورو.



وظهر دي يونج بمستوى جيد خلال الموسم الماضي، حيث أسهم في تتويج أياكس بالثنائية المحلية، وهي الدوري والكأس، فضلا عن خروجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بالخسارة من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بقاعدة الهدف الاعتباري بعدما انتهى مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-3.

في المقابل، شارك رويز مع "البارتينوبي" خلال الموسم الماضي في 40 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3.