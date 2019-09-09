ليلى اسكندر تقدم أغنية رابح صقر برؤية جديدة

Sep 09, 2019 اطلقت الفنانة ليلى اسكندر، أغنية “خلاص” للفنان الكبير رابح صقر ولكن برؤية وتوزيع جديدين. Advertisements الأغنية كلمات تركي المشيقح، ألحان أحمد الهرمي وهي من ألبوم “رابح صقر 2017”. أحبت ليلى ان تقدم العمل من جديد بأسلوبها المميز وصوتها العذب خاصة ان الأغنية رومانسية فيها شجن ومناجات ويقول مطلعها: “كثير منك الزعل وإنت أحلم أحبابي/كثير مني الصبر وأيامي معدودة/مليت وأنا انتظر حبك على بابي/تنام عيني وكف الوصل ممدودة”. https://w.soundcloud.com/player/?visual=true&url=https%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F678007254&show_artwork=true&maxwidth=960&maxheight=1000&fbclid=IwAR12hXBgZl7CUzYfiktkEcal-znlPb47YZVuqbfsMCnmcuRL-_sZujEdb84







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