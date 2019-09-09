جاستين بيبر لجمهوره: يمكنكم إلغاء متابعتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يخطط المغني الكندي جاستن بيبر، وعارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين، لحفل زفافهما المقرر عقده نهاية الشهر الجاري، وهو الزواج الثاني لهما حيث قضيا شهر العسل للزواج الأول في إيطاليا.

وفي هذه الأثناء، فاجأ المغني الأشهر في العالم جمهوره برسالةٍ غريبةٍ على إنستغرام، مفادها إلغاء متابعته في حال لم يدعموا منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعد نشره صورةً لزوجته هايلي من دون مكياج جالسةً على كرسي، يحيطها إيموجي القلوب والعيون.

وكتبت هايلي معلقةً على الصورة: "هذا الحب يجعلني فتاةً خجولة"؛ ما جعل أحد المعجبين يعلق بتهكم على الصورة فكتب موجهًا حديثه لجاستين: "نعلم جميعًا مدى الحب الذي يجمع بين قلبيكما، فالحياة أجمل بالحب والعيش مع الحبيب، لكنك لست بحاجة لنشر مثل هذه الصور، التي تظهر أنك واقع في الحب لهذه الدرجة".

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من جانبه رد جاستين بغضب: "ليس فرضًا عليك أن تحب ما أنشره على حسابي، وفي حال لم تعجبك رسائلي يمكنك عدم رؤيتها وإلغاء المتابعة للأبد".

وأضاف: "هذه الصور تعبيرٌ عن مدى احترامي لزوجتي، أحب أن أتشارك مع جمهوري لحظاتي السعيدة، ليتابعوا أخباري من صميم حياتي الخاصة، ولا أجبرُ أحدًا على مشاهدتها".

وتابع بيبر قوله: "أغني عن الحب وللحب، وأعبر عن حبي لزوجتي في الأغاني الخاصة بي، هذه هي حياتي وطريقتي، لذلك لا تتابعني إذا لم تعجبك طريقتي في التعبير عن حياتي".

لم تكن هذه المرة الأولى، التي يستخدم فيها بيبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائه فهو معروف بالجرأة في الردود على متابعيه ولا يتراجع عن شيء فعله لا سيما فيما يتعلق بمنشوراته، ودائمًا ما يُطلع معجبيه على تفاصيل حياته الخاصة الدقيقة سواء الحزينة منها أو السعيدة.