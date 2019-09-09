ريتا أورا تعترف: أنا من أصحاب السيولة الجنسية.. وهذا ما يهمني عند مواعدة النّساء والرّجال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خلال مُقابلةٍ حصريةٍ مؤخرًا مع مجلّة Daily Star Online تطرّقت المُغنية العالمية ريتا أورا، 28 عامًا ، إلى ميولها الجنسية؛ فكشفت بأنّها من ذوي السّيولة الجنسية، أي إنّها تواعد الرّجال والنّساء، وعندما يتعلّق الأمر بإيجاد الحُب، لا ترى وجه من تواعده ولا جنسه، فهي تهتم للشخص فقط وليس للمظهر.

وعبّرت أورا عن امتعاضها من الشائعات التي تُلاحقها في مواعدةِ كُلّ شابٍّ تلتقط معه الصّور، تمامًا كما حصل مع المُغنّي الوسيم الشاب ليام باين، إذ أكّدت حينها بأنهما مُجرّد أصدقاء لا أكثر.

واستطردت قائلة: "لديّ الكثير من الأصدقاء الذكور، وهُم في غاية الجاذبية، لكنّهم أصدقائي الجيّدون، ولا يعني هذا بأنني أواعدهم".

وجاءت تصريحات أورا هذه بعدما أطلقت أغنيتها المُثيرة للجدل Girls أي "الفتيات" مايو الماضي، والتي كشفت من خلالها للمرّة الأولى بأنها ثنائية الجنس، أي أنها تواعد الرّجال والنّساء؛ إذ ركّزت الأغنية على هذا الموضوع إلى جانب حُبّ الذات.

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وقالت ريتا عن الأغنية حينها "كُتبت Girls للتعبير عن حقيقتي وهي عبارة عن وصفٍ دقيق لتجربة صادقة وحقيقية في حياتي، لقد خُضت علاقاتٍ رومانسية مع نساءٍ ورجال خلال حياتي وهذه هي رحلتي الشخصية".

يُشارُ إلى أنّه شارك ريتا أورا في غناء Girls كُل من كاردي بي، وبيبي ريكسا، وتشارلي إكس سي إكس، وهو مشروعٌ طرحن من خلاله تمكين المرأة، إلى جانب حُب الذات والثنائية الجنسية.

يذكر أن الفرق بين الثنائية الجنسية والسيولة الجنسية، هو أن الأولى تعتبر توجهًا حقيقيًا يكمن بالانجذاب إلى الرجال والنساء على حد سواء، أما السيولة الجنسية فهي تتغير بمرور الوقت، فقد تكون هناك أوقات يكون فيها الشخص أكثر إنجذابًا نحو جنس واحد، وأوقات أخرى يكون الشخص فيها منجذبًا إلى الجنس الآخر.