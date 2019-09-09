مزرعة كاني ويست وكيم كارداشيان بـ 14 مليون دولار.. شاهدي سِحْر المكان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قرر مغني الراب الشهير كانييه ويست التوسع في ممتلكاته العقارية التي تخص أسرته بإقدامه على شراء مزرعة مترامية الأطراف في ولاية وايومنغ غرب الولايات المتحدة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن المغني البالغ من العمر 42 عامًا، اشترى تلك المزرعة التي تقدر مساحتها بـ 9 آلاف فدان مقابل 14 مليون دولار ( 11.4 مليون استرليني).

ولفتت التقارير إلى أن المزرعة يطلق عليها اسم Monster Lake نظرًا لاشتمالها على بحيرتين عذبتين يعيش بهما سمك السلمون المرقط الكبير.

ونشرت صحيفة ميرور مجموعة صور تبرز زيارة قام بها كانييه برفقة زوجته كيم كارداشيان وأبنائهما مؤخرًا لتلك المزرعة التي تقع خارج بلدة كودي والتي يعيش بها 10 آلاف نسمة وتوجد بها 8 وحدات سكنية ومطعم ومرافق للمناسبات وأماكن للاجتماعات.

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وتحتوي المزرعة كذلك على حظائر وزرائب للخيول التي يمتلكها الزوجان، والتي لن يكونا في غنى عنها عند القيام باستكشاف المناظر الطبيعية المحيطة بمجموعة المباني.