رنا الأبيض تبارك لزوجها بعد خطوبته وترفع دعوى تفريق

نشرت الممثلة السورية رنا الأبيض، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة هنأت فيها زوجها وائل دباس، بخطوبته من فتاة من خارج الوسط الفني، تدعى شيرين عقاد.

وكشفت الأبيض أنها ستتقدم بدعوى تفريق ضد زوجها، الذي ارتبط بأخرى بشكل سرّي، بعد زواج دام 13 عامًا لم يتكلل بإنجاب أطفال، مشيرة إلى أنها خلال هذه الأعوام، كانت الزوجة الوفية والصابرة.



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