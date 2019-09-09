سعد لمجرّد يختفي بشكل غامض في المغرب أثناء قضاء إجازته

سجّل الفنان سعد لمجرد قبل ساعات 127 مليون مشاهدة لكليبه الغنائي الاخير "إنساي" مع محمد رمضان ليعتلي قمّة السباق الغنائي لموسم صيف 2019 بأغنيته الأخيرة، كما اختفى عن التواصل مع جمهوره عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، على عكس عادته، فما السبب؟.

عودة سرّية

يبدو أن سعد لمجرد لم يرغب في إعلان عودته مجددًا إلى الأراضي الفرنسية بعد قضاء إجازته المحددة برفقة أسرته وأصدقائه في المغرب، حيث كان آخر ظهور له برفقة بعض أصدقائه ومنهم مصممة الأزياء الخاصة به ميريام الأبيض ليودّعها قبل عودته مجدّدًا إلى فرنسا. وقابل سعد بعض المعجبين أيضًا، وحرص على تلبية رغباتهم في التقاط صور فوتوغرافية معه قبل مغادرته المكان. وكان لمجرد قد قضى ما يقرب من عشرة أيام في المغرب بعد سماح القضاء الفرنسي بمغادرته البلاد على شرط أن يعود في التاريخ المحدّد.

براءة عاجلة

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وبحسب المعلومات فإنّ أيّامًا قليلة تفصل لمجرد عن البراءة، حيث إنها مجرد إجراءات بسيطة ستنهيها المحاكم الفرنسية خلال العام الحالي ليعود بعدها سعد لمجرد إلى أرض وطنه دون أيّ قيود. على صعيد آخر، يبحث لمجرد عن فكرة أغنية جديدة تجمعه بالديفا سميرة سعيد بعد موافقتها المبدئية على تقديم دويتو غنائي يجمعهما أثناء زيارتها لباريس خلال الشهر الماضي واتفاقهما معًا بشرط أن تتناسب الأغنية مع تاريخها الفني، وهو ما يجعل سعد يبحث عن فكرة مختلفة لتجذب الديفا وتجعلها تتحمّس للعمل من دون تردّد

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