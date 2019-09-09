القاهرة - لايف ستايل
نشرت نجمة مسرح مصر دينا محسن الشهيرة بـ«ويزو»، علي موقع الصور والفيديوهات «انستغرام»، مقطع فيديو عن أعمالها الكوميدية ومشاهد ساخرة علي أغنية عبد المجيد عبد الله بعنوان «ادلع يا كايدهم»، وهي تتراقص وتتمايل بطريقة كوميدية.
وانهالت التعليقات علي «ويزو» من محبيها، مثل «بموت فيكي ، ادلع برحتك ، ياكيدهم ، احلي ويزو في الدنيا».
ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ويزو فيلم "رغدة متوحشة" بطولة رامز جلال وريهام حجاج وانتصار، بيومى فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحى"، تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم ويعرض حاليا فى السينمات وحقق إيرادات بلغت حوالى 12 مليون جنيه.
قد يهمك أيضا:
الفنانة دينا محسن تشارك في بطولة فيلم "محمد حسين"
صورة مبهجة للفنانة دينا محسن وزوجها في شهر العسل
كانت هذه تفاصيل خبر "ويزو" ترقص وتتمايل بطريقة كوميدية على "ادلع يا كايدهم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.