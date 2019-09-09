"ويزو" ترقص وتتمايل بطريقة كوميدية على "ادلع يا كايدهم"

نشرت نجمة مسرح مصر دينا محسن الشهيرة بـ«ويزو»، علي موقع الصور والفيديوهات «انستغرام»، مقطع فيديو عن أعمالها الكوميدية ومشاهد ساخرة علي أغنية عبد المجيد عبد الله بعنوان «ادلع يا كايدهم»، وهي تتراقص وتتمايل بطريقة كوميدية.

وانهالت التعليقات علي «ويزو» من محبيها، مثل «بموت فيكي ، ادلع برحتك ، ياكيدهم ، احلي ويزو في الدنيا».

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ويزو فيلم "رغدة متوحشة" بطولة رامز جلال وريهام حجاج وانتصار، بيومى فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحى"، تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم ويعرض حاليا فى السينمات وحقق إيرادات بلغت حوالى 12 مليون جنيه.

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