إيهاب توفيق يخوض تجربة جديدة في الغناء بألبوم كامل للأطفال

قرر الفنان إيهاب توفيق خوض تجربة جديدة في عالم الغناء، بألبوم كامل للأطفال، حيث انتهى المطرب الكبير من تسجيل كل أغاني الألبوم، في تجربة جديدة على المطربين المصريين.



ويستعد إيهاب توفيق لطرح الألبوم خلال الفترة القادمة، حيث انتهى من تسجيل 10 أغنيات من كلمات الشاعر عوض بدوي، حيث تضع شركة "مزيكا"، المنتجة للألبوم، اللمسات النهائية عليه.



وتعد هذه التجربة جديدة على المطربين المصريين، حيث سبق وقدمتها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم