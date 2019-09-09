نشرت النجمة هنا شيحة ، على موقع الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام" مجموعه صور تستعيد من خلالها ذكرياتها مع والدتها وتحتفل بعيد مولدها.
وعلقت شيحة قائلة:" أمي اغلي ما في حياتي .. كل سنه وانتي طيبه .. مهما أقول و أعيد وأزيد .. مفيش كلام يديكي حقك يا أمي .. انت الحب و الحنان، انت بحر من الأمان، انت جبال أمان، مهما رحنا ولا جينا، أنت الأمل في بكرا لينا، وجودك راحة، وصوتك دفا، ريحتك ياسمينة، وحضنك غطا، ربنا يخليكي لينا يا أمي، بحبك يا أمي
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كانت هذه تفاصيل خبر هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد والدتها على طريقتها الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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