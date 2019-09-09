إيرادات "ولاد رزق 2" تصل إلى 88 مليونا و120 ألف جنيه

حقق فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز، إيرادات 620 ألف جنيه فى شباك التذاكر أمس السبت، لتصل الايرادات الاجمالية للفيلم الى 88 مليوناً و 260 ألف جنيه بعد 30 يوما عرض فى السينمات، محافظاً على مركزه كثانى أعلى الأفلام تحقيقاً للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية ومن المتوقع ان يستمر الفيلم فى حصد الايرادات طوال الفترة المقبلة.

الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثا واحدا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

يشارك فى بطولة "ولاد رزق 2" أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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