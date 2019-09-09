مجد القاسم يستعد لـ تسجيل أغنية بعنوان «مصرالعظيمة» بمناسبة انتصارات أكتوبر

يستعد المطرب مجد القاسم لتسجيل أغنية وطنية جديدة بمانسبة انتصارات أكتوبر المقبل، تحمل عنوان "مصر العظيمة"، للشاعر الغنائى صلاح عطية ، والشاعر السعودي عبد الله العصيمى، وتوزيع نوار البحيرى، ومن المقرر أن يتم تسجلها في خلال الأسبوع الحالى، على يتم طرحها شهر المقبل.

من ناحية أخرى انتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة ويضم 10 أغانى يتعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود شوقى وباسم منير وحماده عصمت وريمون ويراهن عليه مجد خاصة أنه يقدم فيه نوعية مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة.

وأحيا مجد مؤخرا حفل غنائى ضمن مهرجان محكى القلعة السنوى والذى يقام حاليا تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وقدم من خلاله عدد كبير من أغانيه من ضمنها"من هنا بدء الهوا" وغمض عينك، كلمتك، قالو البعيد عن القلب وغيرها.

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