شكرا لقرائتكم خبر عن جينفير لوبيز تتعرض لموقفين محرجين فى العرض الخاص لفيلمها الجديد "Hustlers " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت النجمة الأمريكية جينفير لوبيز لموقفين محرجين، أثناء حضورها العرض الأول لأحدث أفلامها "Hustlers "، في مهرجان تورونتو السينمائي.

الأول كان قبل دخولها إلى صالة السينما لحضور العرض الخاص لفيلمها، وهي تعرضها لهجوم من قبل جماعة حقوق الحيوان.

وهاجم نشطاء في حقوق الحيوان جنييفر لوبيز، بإلقاء اللافتات ومنشورات احتجاجية على رفضها التخلي عن ارتداء الفراء وجلود الحيوانات، التي تتميز بها في أغلب إطلالاتها في الحفلات والمناسبات الفنية.

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وحاولت "لوبيز" في المقابل تجاهل الهجوم عليها، وعدم الالتفات إلى اللافتات الموجهة إليها، والتي تحمل عبارات "لوبيز لا تحب الحيوانات" و"توقفي عن ارتداء الجلود الطبيعية".

أما الموقف الآخر كان سيعرضها لخطر كبير، حيث كادت أن تقع من بلكون السينما وتلقى حتفها، بعدما اختل توازنها في العرض الأول للفيلم، بحسب موقع "تي إم زد" الأمريكي.

يذكر أن فيلم " Hustlers " من تأليف وإخراج لورين سكافاريا ، و شارك جنيفر لوبيز و كاردي بي بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من ابرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر و ليزو و غيرهم الكثيرين ، وقد استلهم الفيلم من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores" كتبها جيسيكا بريسلر عن احدي نوادي التعري.