شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا متأثرة بمشهد لعروسين.. وتؤكد: درس بالحب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة اللبنانية إليسا عن تأثرها الشديد بمشهد لعروسين فى حفل زفاف بلبنان، ظهرت خلاله العروس أثناء رقصها مع زوجها، رغم جلوسه على كرسي متحرك، على أنغام أغنية لإليسا.
ونشرت إليسا مقطع من الفرح عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مصحوبا بتعليق : "كتير تأثرت بهالفيديو وبهالعرسان يللي واضح قدي بيحبو بعض. قالولي إنو بمنطقة برجا بالشوف. الله يهنيهن بحبن اللي تخطى كل شي ليكون درس بالحب"..
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