شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا متأثرة بمشهد لعروسين.. وتؤكد: درس بالحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة اللبنانية إليسا عن تأثرها الشديد بمشهد لعروسين فى حفل زفاف بلبنان، ظهرت خلاله العروس أثناء رقصها مع زوجها، رغم جلوسه على كرسي متحرك، على أنغام أغنية لإليسا.

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ونشرت إليسا مقطع من الفرح عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مصحوبا بتعليق : "كتير تأثرت بهالفيديو وبهالعرسان يللي واضح قدي بيحبو بعض. قالولي إنو بمنطقة برجا بالشوف. الله يهنيهن بحبن اللي تخطى كل شي ليكون درس بالحب"..