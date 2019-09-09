شكرا لقرائتكم خبر عن كريستين ستيوارت: أتمنى لعب دور بطل خارق مثلى الجنس فى فيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الممثلة الأمريكية، كريستين ستيورات، أنها تتمني لعب دور بطل خارق مثلى الجنس فى أحد أفلام "عالم مارفل" الشهير.

وأكدت ستيوارت فى مقابلة لها مع مجلة "فرايتي" الأمريكية، نشر موقع "سبوتنيك" جزء منها، أنه تم إبلاغها بإنه لولا تباهيها بعلاقتها المثلية، لحصلت على دور في فيلم من أفلام "مارفل".

وقالت ستيورات: "قيل لي لا تخرجي إلى العلن ممسكة بيد حبيبتك حينها يمكنك أن تحصلي على دور في فيلم من أفلام مارفل".

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وأضافت "من الجيد أن تكون قادرا على التحدث عن ذلك بطريقة أصبح يفهمها الناس الآن، بدلا من أن أبدو كالمجنونة، في السابق كنت أخفي ميولي الجنسية التي كانت تبدو حينها وكأنها فكرة بعيدة المنال، الآن أصبح الأمر يختلف كليا".

واعترفت الممثلة الأمريكية بأنها استخدمت اسم مارفل كمثال على الشركات الكبرى، مضيفة: "أعلم بأن مارفل ستود مشاركة مثليي الجنس في دور أبطال خارقين".

وعند سؤال زميلها في Seberg أنتوني ماكي عن أكثر الأدوار التي تناسب ستيورات كبطلة خارقة، رد ستيورات: "بطلة خارقة مثلية الجنس".