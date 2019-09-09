شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الازرق 2" يضيف 350 ألف جنيه ويسجل رقماً قياسياً جديداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز رقماً جديدا فى إيراداته، حيث أضاف 350 ألف جنيه بايراداته فى شباك تذاكر أمس الأحد، لتكون المحصلة الإجمالية للفيلم 96 مليون و350 ألف جنيه مستمراً فى زيادة رقمه القياسى كأعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية ومقترباً من الوصول لـ 100 مليون جنيه .

وطرح فيلم "الفيل الأزرق 2" يوم 25 من شهر يوليو الماضى، ويضم الفيلم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، وإشراف عام أحمد بدوى.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.