حماس كاترين زيتا جونز يلفت الأنظار ببطولة أمريكا للتنس وزوجها "آخر هدوء"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت فجر اليوم النجمة العالمية كاترين زيتا جونز المباراة النهائية لبطولة الولايات المتحدة الامريكية المفتوحة للتنس والتي جمعت الاسباني رفائيل نادال و الروسي دانيال ميدفيديف والتى انتهت بفوز الماتادور الاسبنانى بتيجة ثلاث مجموعات لمجموعتين، وكان بصحبة زيتا زوجها نجم هوليوود الشهير مايكل دوجلاس. وظهرت كاترين زيتا جونز البالغة من العمر 49 عام في عدد من الصور التي التقطت لها وهي تجلس في المدرجات و كانت متحمسة للغاية و هي تتابع المباراة ونا خطف الأنظار هو هتافها وصراخها ، بينما استطاع دوجلاس البالغ من العمر 74 عام أن يحافظ علي هدوءه وسط صيحات تشجيع من حولة .

كاترين زيتا جونز ومايكل دوجلاس (1)

كاترين زيتا جونز ومايكل دوجلاس (2)

كاترين زيتا جونز ومايكل دوجلاس (3) Advertisements

كاترين زيتا جونز ومايكل دوجلاس (4)

كاترين زيتا جونز ومايكل دوجلاس (5)

كاترين زيتا جونز ومايكل دوجلاس (6)

كاترين زيتا جونز ومايكل دوجلاس (7)

كاترين زيتا جونز ومايكل دوجلاس (8)

كاترين زيتا جونز ومايكل دوجلاس (9)

كاترين زيتا جونز ومايكل دوجلاس (10)

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