شكرا لقرائتكم خبر عن غالية بن على تكشف عن رسالة مؤثرة من أحد متابعيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت المطربة غالية بن على، جمهورها برسالة مؤثرة من أحد متابعيها، لافتة أنها تتلقى العديد من الرسائل التى تسعدها وقررت أن تنشرها عبر حسابها على فيس بوك، وقالت غالية، " تأتيني رسائل لا تحصى بقدر من جمال لا يحصى..مش من حقي اكتمهم في سري قررت فضح البعض منها".

وجاء فى الرسالة: "انا اعلم انك لن تشاهدي تلك الرسالة و لكن وجب مشاركتها معك غالية كنت ف حفلة القلعة و جدتي كانت بالبيت ف شافت الحفلة على قناة من القنوات الارضية غالبا و هي كبيرة في السن ف بتنام بدري الا ان اليوم ده كملت الحفلة لآخرها".

Advertisements

"و لما رجعت البيت تاني يوم اتصلت بيا و سألتني عن اسمك و خلتني اروحلها مخصوص لما عرفت اني صورت فيديوهات في الحفلة .. و من ساعتها بقيت كل يوم اروحلها عشان تتفرج على فيديوهات الحفلة و قررت اني أنزا الحفلة على ميمورى و اعرض لها الحفلة على التلفزيون بناءاً على طلبها هي عايزة تشوفك على طول عالشاشة لان حركاتك عالمسرح و صوتك بينسوها تعبها و ارهاقها، شكرا لكونك مصدر بهجة يعيد لجدتي الطاقة يوميا".

وأحيت المطربة غالية بن على، الشهر الماضى، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الأيوبى للموسيقى والغناء فى دورته الـ 28، والذى شهد حضور جماهيرى كبير، وتألقت غالية بن على حفلها برقصاتها المختلفة والجديدة على الجمهور المصرى، وقدمت باقة من أغنياتها المتميزة، "يا مسافر وحدك"، "انسى الدنيا"، "لامونى"، "اللى غارو منى"، "عرفت الهوى" و"الف ليلة وليلة" الى جانب مختارات من أعمالها الخاصة منها "روميو" و"ليلى"، "كتابى يا سيدى"، "هيمتنى"، "قضيت حياتي" و"انا حره"، بالإضافة إلى غنائها بعض أغانى أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.