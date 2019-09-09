شكرا لقرائتكم خبر عن Cbc تبدأ العرض الثانى لمسلسل "أبو جبل" لمطصفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاحه فى موسم رمضان الماضى، تعرض شبكة قنوات CBC العرض الثانى لمسلسل "أبو جبل" بطولة النجم مصطفى شعبان ودياب، على شاشاتها، حيث يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة مساءً.

مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح،ـ إنتاج شركة "سينرجى" ويشاكر فى بطولته بجانب مصطفى شعبان كل من دياب، نجلاء بدر، محمد على رزق، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، عايدة رياض، أحمد خالد صالح، صلاح عبد الله، وأخرون.

مصطفى شعبان يجسد خلال المسلسل شخصية تاجر كبير، يتعرَّض للعديد من الأزمات المتلاحقة هو وأسرته، وتدور الأحداث في إطار درامي مشوق، تظهر خلاله صراعات عديدة لكشف لغز الأزمات التي تتعرَّض لها الأسرة، خاصة في التجارة ومع الأقارب.